Urgência externa de cirurgia pediátrica do Hospital Dona Estefânia condicionada

Entre as 8h00 desta sexta-feira até às 8h00 horas de domingo, a urgência externa de cirurgia pediátrica do Hospital Dona Estefânia vai observar doentes mas não vai fazer cirurgias.



A RTP sabe que ficam, no entanto, salvaguardadas as situações urgentes com dificuldade de atendimento na cirurgia pediátrica no Santa Maria e serão resolvidas no Dona Estefânia por falta alternativa em Lisboa.



Esta sexta-feira há um anestesista presencialmente e outro de prevenção das 8h00 às 20h00. Sábado haverá apenas um anestesista no hospital.



Este condicionamento ocorre devido à falta de anestesistas.

