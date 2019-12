Urgência pediátrica do Garcia de Orta pode reabrir em janeiro

A conclusão parte da presidente da câmara de Almada, Inês de Medeiros, depois de uma reunião com a ministra da Saúde.



Inês de Medeiros afirmou que o compromisso assumido é que as urgências pediátricas em período noturno vão reabrir e podem voltar à normalidade no início de 2020.



As comissões de Utentes da Saúde de Almada e do Seixal foram recebidos na última quarta-feira pela ministra da Saúde mas manifestaram-se insatisfeitas com as garantias dadas por Marta Temido.



Luísa Ramos, da Comissão de Utentes da Saúde de Almada disse que esperava uma data para a reabertura das urgências mas a ministra não forneceu esse número concreto.