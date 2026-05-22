Utentes já podem ver no SNS 24 quanto custaram os seus cuidados de saúde ao Estado

O serviço permite aos utentes consultar o histórico dos cuidados de saúde que receberam e os respetivos valores das comparticipações do Serviço Nacional de Saúde, uma medida que visa "reforçar a transparência, a literacia e a cidadania", segundo os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Em declarações à agência Lusa, o presidente dos SPMS, Luís Goes Pinheiro, afirmou que a disponibilização desta informação na `app` e Portal do SNS24 resulta de um pedido da tutela e foi feita por fases.

A primeira parcela foi executada a 18 de dezembro de 2025, seguindo-se um reforço com novos serviços em 18 de fevereiro deste ano, tendo o processo ficado concluído em maio com a integração dos custos associados aos internamentos e consultas hospitalares, precisou.

Até agora, os utentes podiam consultar os custos associados a consultas nos cuidados de saúde primários, atos de enfermagem, exames, medicamentos, transportes não urgentes e urgências hospitalares.

Agora, a plataforma passou também a incluir informação relativa a hemodiálise, cuidados respiratórios domiciliários, saúde oral, internamentos hospitalares, consultas hospitalares e medicamentos dispensados em proximidade.

"Tudo isso passou a estar consultável de forma muito transparente, muito simples e de forma agregada, no âmbito do Portal e da APP SNS 24", disse Luís Goes Pinheiro, salientando a importância desta informação "para dar transparência sobre os custos do SNS".

O responsável defendeu também a importância desta informação para os cidadãos perceberem de que forma os seus impostos são utilizados nos serviços prestados pelo Estado.

"É relevante para quem paga impostos, mas também para quem não paga, no sentido em que há uma transparência quanto aos custos e isso traz uma valorização também do serviço", vincou.

Luís Goes Pinheiro comentou que muitas vezes existe a perceção de que um ato que não tem um pagamento direto não tem um custo, mas tem.

"Temos muitas vezes a tendência errada, mas é uma tendência que pode surgir, de sentir que aquilo que é facultado, servido pelo Estado a todos nós, e bem, que não têm custos associados, mas têm custos associados", comentou.

A informação está disponível para consulta apenas do utente a quem diz respeito, incide sobre os valores despendidos pelo SNS e não inclui valores a pagar ou em dívida pelo utente.

Para utilizar este serviço, deve Entrar na App SNS 24, clicar no botão "Documentos e certificados" e selecionar "Comparticipações do SNS".

O utente pode ainda consultar o seu histórico completo através do Portal SNS 24 (sns24.gov.pt).

O novo serviço foi desenvolvido em colaboração com associações de utentes, em encontros organizados pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.