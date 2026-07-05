Utentes sem dados atualizados vão ter de pagar por assistência no SNS

A operação de atualização dos utentes já arrancou e decorre durante todo o mês. Abrange 20 milhões de registos para libertar vagas para outros elegíveis.



Quase 122 mil inscritos não têm contacto com o SNS há cinco anos, sendo agora dos primeiros a sair das listas dos clínicos.



No ano passado, mais de um milhão de utentes foram avisados de que tinham informações como o nome completo ou a morada em falta, mas 262 mil não corrigiram a situação.



Terão de pagar pela assistência no SNS, mas não perdem o acesso aos cuidados, garante a Administração Central do Sistema de Saúde.



Mas passam a ter constrangimentos, assumem os clínicos, mesmo quando atualizarem os dados, o que só pode ser feito presencialmente.



Para a Administração Central, o princípio é simples: quem beneficia de um serviço público financiado pelos impostos de todos tem o dever de cumprir obrigações administrativas previstas na lei e regulamentos próprios, neste caso, a de manter o seu registo atualizado.



Explicam que só desta forma é possível assegurar a equidade do acesso e boa gestão dos recursos públicos disponibilizados pelo SNS à população.



O pagamento acaba no momento em que o utente ceda todas as informações.