Vacina contra o HPV foi alargada até aos 26 anos

A Direção-geral da Saúde pretende recuperar quem não se vacinou contra o vírus do papiloma humano na idade recomendada.



As mulheres passam a ser vacinadas gratuitamente até aos 26 anos e os homens até aos 18.



O alargamento é feito no âmbito do Plano Nacional de Vacinação.



O HPV é um vírus sexualmente transmissível.