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Vacina contra o HPV foi alargada até aos 26 anos

Vacina contra o HPV foi alargada até aos 26 anos

A Direção-geral da Saúde pretende recuperar quem não se vacinou contra o vírus do papiloma humano na idade recomendada

RTP /
Foto: Arquivo RTP

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A Direção-geral da Saúde pretende recuperar quem não se vacinou contra o vírus do papiloma humano na idade recomendada.

As mulheres passam a ser vacinadas gratuitamente até aos 26 anos e os homens até aos 18.

O alargamento é feito no âmbito do Plano Nacional de Vacinação.

O HPV é um vírus sexualmente transmissível.
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