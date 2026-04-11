País
Vacina contra o HPV foi alargada até aos 26 anos
A Direção-geral da Saúde pretende recuperar quem não se vacinou contra o vírus do papiloma humano na idade recomendada
A Direção-geral da Saúde pretende recuperar quem não se vacinou contra o vírus do papiloma humano na idade recomendada.
As mulheres passam a ser vacinadas gratuitamente até aos 26 anos e os homens até aos 18.
O alargamento é feito no âmbito do Plano Nacional de Vacinação.
O HPV é um vírus sexualmente transmissível.
As mulheres passam a ser vacinadas gratuitamente até aos 26 anos e os homens até aos 18.
O alargamento é feito no âmbito do Plano Nacional de Vacinação.
O HPV é um vírus sexualmente transmissível.