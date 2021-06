Vacinação Covid-19. Mais de 40 por cento da população portuguesa já recebeu uma dose

A partir de segunda-feira, quem tem mais de 35 anos já pode agendar a vacina contra a Covid-19.



A decisão faz parte da estratégia de começar a vacinar várias faixas etárias por semana.



A prioridade continua a ser dada às idades mais avançadas. Com o auto-agendamento é possível escolher a data e o ponto de vacinação.



As marcações ficam dependentes da disponibilidade dos centros onde são administradas as vacinas, que varia consoante o ponto do país onde é feito o agendamento.