Vacinação. Há 471.204 pessoas com a imunização completa

São dados do relatório semanal da Direção Geral de Saúde sobre a vacinação, num processo que está agora a completar três meses.



No total, são 471 204 pessoas com a imunização completa, mais 107 mil do que na semana anterior e quase 943 mil com a primeira dose.



O objectivo e chegar no final desta semana aos 500 mil portugueses completamente vacinados e ao milhão de pessoas vacinadas com uma dose.