Vaga de calor intensifica-se esta terça-feira
O ar quente do norte de África que entrou pela Europa fez desta segunda-feira o dia mais quente do mês de maio em França, no Reino Unido e em Itália, onde os termómetros subiram aos 30 graus. O calor intensifica-se hoje.
Portugal não escapa a esta massa de ar quente, como refere à RTP Antena 1 Alexandre Fonseca, do IPMA. As temperaturas máximas a poderem chegar hoje aos 38/39 graus Celsius, estando praticamente todo o território em onda de calor.
"Para hoje, estamos à espera de uma subida da temperatura, em especial da máxima, que pode chegar aos 38/39 graus em zonas do Alentejo, Vale do Tejo e interior", disse, adiantando que no litoral oeste as subidas serão de 6 a 7 graus e no restante território 1 a 2 graus face às registadas na segunda-feira.
Quanto às temperaturas mínimas, são esperadas noites tropicais, acima de 20 graus sobretudo no interior do país, Alentejo e Algarve.
Em França bateram-se recordes de calor para o mês e vários recordes locais - em Nantes e em Bergerac.
A vaga de calor intensifica-se esta terça-feira, com vários pontos do país a chegarem aos 36 graus.
O governo francês contabilizou sete pessoas mortas, cinco delas por afogamento, relacionando os óbitos à onda de calor que atinge a França, disse a porta-voz do governo, Maud Bregeon.
"O que posso dizer hoje é que parece haver sete mortes direta ou indiretamente relacionadas com o calor", declarou Maud Bregeon ao canal privado francês TF1.
A porta-voz do governo francês acrescentou que "tudo precisará de ser esclarecido no final da atual onda de calor".
Oito departamentos no oeste de França foram colocados hoje sob alerta laranja de onda de calor, a primeira vez que tal ocorre no mês de maio.
Uma onda de calor está a atingir a Europa, com temperaturas recorde para maio e alertas das autoridades em países como Espanha, França, Irlanda, Reino Unido, Áustria e República Checa.
A previsão indica que as temperaturas máximas serão "muito elevadas para esta altura do ano" e que a onda de calor está a espalhar-se para norte, prevendo-se que os termómetros registem entre 30 e 36ºC.
c/Lusa