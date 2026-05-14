Valongo. Aprovada providência cautelar para impedir demolições no bairro do Outeiro do Linho

O advogado do grupo, Paulo Costa Mendes, mostrou-se satisfeito com a decisão e reconheceu que este é apenas um primeiro passo de um processo que se prevê longo.





"Nesta fase, o ato administrativo está suspenso. A Câmara Municipal, naturalmente, nos termos da lei, terá o direito para se defender, portanto, é um primeiro passo de muitos", afirmou.

"(Os moradores) correm esse risco, naturalmente, que sim. Será um dos argumentos que a Câmara Municipal poderá vir a invocar. Cá estaremos para apresentar os argumentos dos nossos clientes e o tribunal decidirá em conformidade", acrescentou.Até lá, o ato administrativo está suspenso e os moradores já não vão ter de deixar as casas até esta sexta-feira.uma vez que ainda não foi notificada do processo.O Bairro Social do Outeiro do Linho é um conjunto de quatro moradias com mais de 60 anos, sem obras há décadas, onde residem atualmente dez pessoas.A autarquia quer demoli-lo porque diz que não estão garantidas condições de segurança e de acessibilidade. Em alternativa, propõe a construção de um novo e único prédio no mesmo local com o dobro das habitações.Até lá, os moradores iriam ficar instalados em contentores adaptados. A maioria está contra o plano da Câmara e diz que a solução passa por reabilitar e não por demolir.A jornalista Isabel Cunha Marques foi ouvir os dois lados desta história.