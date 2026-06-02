"Vamos ter uma grande greve geral". CGTP confiante na adesão ao protesto contra a reforma laboral

Tiago Oliveira lança críticas ao Governo, que na tarde desta terça-feira demostrou preocupação com quem quer trabalhar no dia de greve e não poderá fazê-lo. O secretário-geral da central sindical acusa o executivo de ter tido sempre uma atitude de “completa arrogância e prepotência” neste processo da reforma laboral.





Luís Montenegro acredita que "a esmagadora maioria" dos portugueses não vai fazer greve.





Efeitos da greve já se fazem sentir

Várias composições foram suprimidas, sobretudo nas ligações de longo curso.A greve geral da CGTP começa às 00h00 de quarta-feira. A central sindical contesta as alterações propostas pelo governo para as leis do trabalho.





Desta vez, a UGT não apoia a paralisação.





. O que deveria era perceber que a maioria dos nossos trabalhadores está contra este pacote laboral”, refere, acrescentando que Luís Montenegro não se devia preocupar com questões laterais.Tiago Oliveira lembra que esta é já a segunda greve geral do atual governo e que o principal é que as pessoas estão contra o que chama de “retrocesso” na legislação do trabalho.e espera que quem fizer greve deixe os outros trabalhar.O impacto da greve fez-se sentir logo desde manhã nos comboios da CP.A greve geral deverá ter impacto em escolas e serviços públicos.