"Vão-se perder vidas". Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar em vigília contra mudanças no INEM

Os técnicos de emergência pré-hospitalar promovem esta quinta-feira uma vigília contra as mudanças no INEM. Em entrevista à RTP, o sindicalista Rui Lázaro alertou que a decisão do Governo pode vir a custar vidas.A ministra da Saúde e o presidente do INEM “são neste momento as únicas duas pessoas no país que defendem esta destruição do INEM”, considerou o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).Os profissionais consideram inaceitável a alteração da Lei Orgânica do INEM através de decreto, sem ter passado pelo Parlamento.“Aquilo que foi durante meses apresentado ao país como uma refundação está-se a revelar agora, à medida que vão sendo conhecidas as medidas, como um desmantelamento, uma destruição de um dos pilares basilares do sistema de emergência em Portugal, que é o INEM”, acusou o presidente do STEPH.Rui Lázaro lamenta que seja“A nossa única dúvida é quanto tempo vai demorar o Governo a perceber que estas medidas estão erradas”, afirmou o responsável.Para o sindicalista, “é tempo de parar a implementação destas medidas, envolver os trabalhadores (…) para que possam dar os seus contributos”.