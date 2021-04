Vão ser criadas quotas de acesso às universidades para alunos desfavorecidos

Foto: Lusa

A proposta do Governo consta do Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação. Esta alteração já está a ser trabalhada entre vários Ministérios e tem como objetivo aumentar a presença no Ensino Superior de pessoas que pertencem a grupos habitualmente discriminados.