Vários concelhos de 12 distritos em risco máximo

Lusa25 Ago, 2018, 08:19 | País

Segundo informação disponibilizada no `site` do IPMA, em risco máximo de incêndio estão concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Guarda, Viseu, Aveiro, Bragança, Vila Real e Viana do Castelo.

O IPMA colocou também em risco elevado e muito elevado concelhos de todos os distritos do continente.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente "céu geralmente limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade por nuvens altas nas regiões Norte e Centro a partir do início da tarde".

O vento irá soprar "forte no litoral oeste e terras altas" e deverá verificar-se uma "descida de temperatura nas regiões Norte e Centro".

As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os 12 graus centígrados, em Braga, e os 24, em Faro. Já as máximas variam entre os 23 graus, em Aveiro, e os 37 em Beja e Évora.