Vários municípios de Coimbra mantêm centros de acolhimento temporários

A autarquia de Miranda do Corvo vai manter as 56 camas para acolhimento temporário de idosos que não necessitem de assistência médica, que estão maioritariamente instaladas no Pavilhão Desportivo Municipal.

No concelho, existem 363 pessoas em Estruturas Residenciais Para Idosos (ERPI) e Unidades Cuidados Continuados Integrados (UCCI), distribuídas por três entidades.

O município de Penela mantém o Pavilhão Multiusos e o Pavilhão da Escola D. Pedro como locais de acolhimento, pelo menos até "ao final do verão", de acordo com fonte da autarquia.

O Pavilhão Multiusos pode servir como estrutura de apoio a serviços de triagem e encaminhamento de doentes, funcionando "como um importante apoio à atividade dos profissionais de saúde do concelho".

O Pavilhão da Escola Básica Integrada Infante D. Pedro "está dotado de condições de alojamento para o pessoal operacional e ainda para munícipes que possam não ter condições para permanecer na respetiva habitação, na eventualidade de algum familiar ser identificado, como caso confirmado, por covid-19".

A Câmara Municipal da Lousã vai também manter o Centro de Acolhimento Temporário na Escola Básica N.º 1, na Sarnadinha, com capacidade para 100 pessoas, divididas entre o pavilhão do estabelecimento e as salas de aula.

No entanto, segundo fonte do executivo, serão desmanteladas as duas tendas instaladas junto ao Centro de Saúde para triagem de doentes suspeitos de covid-19, uma vez que os serviços de saúde "já conseguem assegurar essa função".

O município de Condeixa-a-Nova vai manter as 40 camas que instalou no Pavilhão Municipal para funcionar como retaguarda às IPSS e lares do concelho na luta contra a covid-19.

Numa atitude preventiva, a Câmara de Vila Nova de Poiares vai também continuar com o hospital de campanha com capacidade para 100 camas montado no pavilhão do Centro Escolar de Poiares - Santo André.