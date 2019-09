Vento forte e temperatura elevada continuam a dificultar combate a incêndios

Foto: Nuno André Ferreira - Lusa

Um balanço feito à Antena 1 na manhã deste sábado pelo comandante Carlos Pereira da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil aponta para um grande incêndio em Valongo do Vouga, no concelho de Águeda.



Um incendio que esteve dominado e que se reativou nas últimas horas.



Existem ainda outros dois incêndios no distrito do Porto e um no concelho de Marco de Canaveses onde estão uma centena de bombeiros apoiados por 30 veículos.



O alerta para o risco de incendio elevado. Estava ativado até este domingo mas já foi prolongado até terça-feira.