Via Rápida Aveiro-Águeda reduz para metade tempo de percurso atual

É uma Via Rápida considerada importante não só para os dois municípios, mas para toda a região de Aveiro e para o país.





Tem um investimento previsto de 110 milhões de euros, com financiamento do governo e apoios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Está previsto entrar em funcionamento daqui a 3 anos; vai ter uma extensão de 15 quilómetros e perfil de autoestrada, com duas vias em cada sentido.A autarquia de Águeda já está a avançar com expropriações em cerca de 300 terrenos eJá estão a acontecer as expropriações que abrangem terrenos nas localidades de Travassô, Óis da Ribeira, Trofa, Segadães e Lamas do Vouga.A Câmara de Águeda destaca osO projeto quer também aumentar a atratividade industrial e a dinâmica empresarial dos dois concelhos através da melhoria das acessibilidades às autoestradas A1 e A17.