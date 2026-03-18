País
Via Rápida Aveiro-Águeda reduz para metade tempo de percurso atual
Está previsto iniciar-se ainda este ano o inicio da contrução do Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda, uma Via Rápida que vai encurtar o tempo de percurso entre os dois municípios para cerca de metade.
Fotografia: Arlinda Brandão - Antena 1
É uma Via Rápida considerada importante não só para os dois municípios, mas para toda a região de Aveiro e para o país.
Tem um investimento previsto de 110 milhões de euros, com financiamento do governo e apoios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).Está previsto entrar em funcionamento daqui a 3 anos; vai ter uma extensão de 15 quilómetros e perfil de autoestrada, com duas vias em cada sentido.
A autarquia de Águeda já está a avançar com expropriações em cerca de 300 terrenos e nas próximas semanas vai avançar o concurso interrnacional para a execução de uma obra que para Jorge Almeida, o presidente da Câmara de Águeda já vem com 30 a 40 anos de atraso.
Já estão a acontecer as expropriações que abrangem terrenos nas localidades de Travassô, Óis da Ribeira, Trofa, Segadães e Lamas do Vouga.
A Câmara de Águeda destaca os benefícios da nova Via, "na redução de custos e de tempos de deslocação para cidadãos e empresas, o aumento da segurança rodoviária nas áreas urbanas atravessadas pela antiga EN 230 e o desenvolvimento urbano e empresarial".
O projeto quer também aumentar a atratividade industrial e a dinâmica empresarial dos dois concelhos através da melhoria das acessibilidades às autoestradas A1 e A17.