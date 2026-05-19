Vice de Gaia acusa Lusa de populismo e diz que executivo não tem de pedir desculpa

"Mantemos o que referimos. A notícia da Lusa é intencional, populista e tentou confundir a opinião pública", afirmou Firmino Pereira durante a reunião pública do executivo municipal, depois de questionado pelo vereador socialista João Paulo Correia sobre as acusações à Lusa.

Em causa está um comunicado publicado nas redes sociais desta autarquia, do distrito do Porto, que acusa a Lusa de "tentativa de manipulação, lastimável, mentirosa e reles", após a publicação de uma notícia que dava conta da anulação de um concurso para 136 funcionários no dia seguinte à informação da abertura de concursos para 93 cargos de chefias.

A notícia, datada de 13 de maio, foi baseada em informações divulgadas em Diário da República (DR).

"Entendemos que a notícia pretendia confundir a opinião pública. Não temos de pedir desculpa a ninguém, mantemos o que dissemos", insistiu Firmino Pereira que, hoje, conduziu a reunião de câmara.

Além disso, e numa curta intervenção, o vice-presidente garantiu que, apesar das críticas à Lusa, respeita o jornalismo livre, isento e imparcial.

O vereador socialista João Paulo Correia, que emitiu um comunicado a repudiar as acusações do executivo municipal liderado pelo social-democrata Luís Filipe Menezes, reafirmou hoje que esta atitude mostra uma "profunda intolerância com o escrutínio público".

Segundo o vereador, os "tiques de autoritarismo" demonstrados pelo executivo de Menezes merecem "um coro de críticas e manifestações de repúdio".

"E, até agora, não houve qualquer pedido de desculpas", reforçou.

Entretanto, a administração da Lusa disse esperar que não se repitam acusações de detentores de cargos políticos quando confrontados com notícias que relatam factos.

Por sua vez, a Direção de Informação enviou uma carta ao presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia na qual criticou a postura do executivo, depois de acusar a agência de "tentativa de manipulação", numa missiva apoiada pelo Conselho de Redação que reforçou que estes ataques "não só desvalorizam o papel essencial da imprensa livre, como procuram fragilizar o exercício responsável da profissão".

Já a Comissão de Trabalhadores (CT) da agência Lusa disse subscrever as posições da Direção de Informação e dos membros do Conselho de Redação relativamente às declarações do presidente da Câmara Municipal de Gaia, que considerou "insultos inaceitáveis".