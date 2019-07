Vice-presidente da Câmara de Mação acredita que o pior já passou

O autarca reagiu ainda à afirmação de António Costa, que hoje defendeu que a responsabilidade da proteção civil está do lado das autarquias.



"Eu acho que para o senhor primeiro-ministro ter, de algum modo, posto as culpas nos autarcas neste momento, isso só pode significar que [António Costa] está com dificuldade em lidar com a pressão que tudo isto está a causar", defendeu.



O vice-presidente da Câmara de Mação acredita, porém, que o primeiro-ministro "faz muita falta ao país" e é talvez o político "mais bem preparado para lidar com as questões dos grandes incêndios florestais e com os problemas do território".