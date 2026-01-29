Vila de Rei disponibiliza unidade com 20 camas para receber desalojados

"Foram centenas de casas atingidas fortemente pela tempestade, com estragos muito consideráveis nos telhados das habitações", referiu a Câmara de Vila de Rei em comunicado nas redes sociais.

Esta autarquia do distrito de Castelo Branco informou ainda que, em caso de necessidade, quem precisar de auxílio pode deslocar-se às instalações da Câmara Municipal ou ao quartel dos bombeiros "para solicitar algum tipo de auxílio ou quaisquer informações adicionais".

"Há pessoas desalojadas e, face às expectativas de elevada precipitação para os próximos dias, que causa ainda preocupação face à possível ocorrência de cheias, este número poderá aumentar exponencialmente".

Segundo o município, o número de árvores caídas no concelho é incalculável ao dia de hoje, criando situações de vias intransitáveis e ao isolamento de várias aldeias.

"A queda de árvores aumentou também os estragos existentes e contribuiu para que, em grande parte do concelho, não exista, de momento, acesso a telecomunicações, eletricidade e água".

A Câmara de Vila de Rei disponibilizou ainda para os funcionários que estão na primeira linha de socorro (bombeiros, Proteção Civil, GNR, trabalhadores de hospitais e de lares de idosos) a creche e o jardim-de-infância para receber as crianças.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causando pelo menos seis mortos, vários feridos e desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.