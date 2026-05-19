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Vila do Conde. Presidente da Junta demite-se após investigação da RTP
A investigação jornalística revelou fortes indícios de que Isaac Braga comprou bens pessoais e pagou serviços com dinheiro público.
Num ano e meio, terão sido gastos mais de 30 mil euros em tabaco, restaurantes, perfumarias, num hotel até numa massagem. Houve ainda levantamentos de dinheiro superiores a 115 mil euros da conta da Junta de Freguesia de Vila do Conde.
A Prova dos Factos, da RTP, denunciou também que o executivo local não transferiu metade da verba que era suposta para os dois agrupamentos de escolas e deixou estas instituições com dificuldades.
O caso está a ser investigado pelo Ministério Público.