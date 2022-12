Vinte desalojados em Campo Maior, maioria pernoita com familiares

De acordo com o presidente do Município de Campo Maior, foram "sete" as habitações que ficaram sem condições de habitabilidade num largo no centro histórico, uma das zonas mais fustigadas da vila, nas quais residiam 14 pessoas, que ficaram sem condições de habitabilidade foram realojadas em casa de familiares.

"As 14 pessoas procuraram dormir junto de familiares, por opção, apesar de o município ter disponibilizado habitação social", disse.

O autarca acrescentou ainda, que numa outra zona da vila, uma família composta por dois adultos e quatro crianças, entre os 05 meses e os 06 anos, ficaram também desalojadas na sequência de uma inundação na sua habitação.

"Essa família está numa habitação social do município", indicou.

O presidente da Câmara de Campo Maior indicou que foram registadas "mais de 50 inundações" no concelho, que provocaram vários prejuízos ainda por avaliar.

A circulação do trânsito também já foi retomada na maioria das estradas daquele concelho, à exceção da Estrada Nacional 273 (EN273).

"Nós temos a EN273 que liga a Elvas cortada ao trânsito até que, amanhã [quarta-feira], seja avaliada por técnicos da [empresa] Infraestruturas de Portugal", disse.

O autarca disse esperar que, a partir de quarta-feira, seja possível efetuar uma avaliação aos prejuízos causados pelo mau tempo, uma vez que o dia de hoje serviu para "garantir a segurança de pessoas e bens".

"Nesta altura, há trabalhos de limpeza a decorrer e vão continuar nas próximas horas e nos próximos dias", acrescentou.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou hoje centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

No Alentejo, o distrito de Portalegre foi o mais afetado pelo mau tempo, sendo o concelho de Campo Maior um dos mais atingidos.

A zona baixa da vila ficou alagada e várias casas foram inundadas, algumas com água até ao teto, segundo a câmara municipal, que acionou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.