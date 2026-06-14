Vinte e seis concelhos de nove distritos em perigo máximo de incêndio

São 26 os concelhos de nove distritos do país estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os concelhos em perigo máximo de incêndio pertencem aos distritos de Bragança, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora, Beja, havendo ainda vários concelhos do interior norte e centro e Algarve em perigo muito elevado de incêndio rural.

O IPMA previa para hoje no continente aguaceiros e trovoada, em especial no Norte e Centro durante a tarde e um aumento temporário de nebulosidade na faixa costeira, estando 12 distritos de Portugal continental sob aviso: Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estiveram sob aviso amarelo até às 09:00; Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Santarém, Coimbra e Portalegre até às 21:00.

Prevê-se também uma descida datemperatura máxima, em especial no litoral oeste.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 23 graus Celsius em Sines e os 31 em Évora.

c/ Lusa