Vinte mortos em acidentes durante a Operação Páscoa. São quatro vezes mais vítimas do que no ano passado

A GNR fiscalizou mais de 34 mil condutores, dos quais 317 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.Comparativamente ao período homólogo de 2025, a PSP registou na sua área de responsabilidade 1.661 acidentes (+237 que em 2025), 601 feridos (+166 que em 2025), 22 feridos graves (igual número que em 2025), 579 feridos ligeiros (+166 que em 2025).

Quanto às contraordenações, a GNR registou 5 750 contraordenações, das quais 2390 por excesso de velocidade, 1 042 por falta de inspeção periódica obrigatória, 183 por excesso de álcool e 182 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.Na área da PSP, foram fiscalizados 18.363 condutores e controladas 46929 viaturas por radar, tendo sido detetadas 5.310 infrações à legislação rodoviária (-393 que em 2025): 693 por condução em excesso de velocidade (-532 que em 2025), 611 por falta de inspeção periódica obrigatória (+16 que em 2025), 187 por condução sob influência do álcool (+35 que em 2025);