Violência doméstica matou seis mulheres e duas crianças no primeiro trimestre de 2026

Violência doméstica matou seis mulheres e duas crianças no primeiro trimestre de 2026

Dados publicados esta quarta-feira no Portal da Violência Doméstica revelam que, entre janeiro e março, oito pessoas foram vítimas de "homicídio voluntário" neste contexto.

Joana Bénard da Costa - RTP /
Sandra Henriques / RTP

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As vítimas foram seis mulheres e duas crianças, precisam os dados agora divulgados, com base em informações recolhidas pelas forças policiais. 

O número de ocorrências participadas às autoridades, GNR e PSP, ascenderam a 6.949 nos primeiros três meses do ano.

Na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) foram acolhidas 1.383 pessoas, sendo 678 mulheres, 684 crianças e 21 homens.

Ainda durante este período, estavam em vigor 1.364 medidas de coação de afastamento (de agressores em relação às vítimas), 3.168 pessoas estavam integradas em programas para agressores e 1.607 na prisão pelo crime de violência doméstica.

Os dados oficiais agora publicados no Portal da Violência Doméstica baseiam-se em informação fornecida pela Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

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