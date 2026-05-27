País
Violência doméstica matou seis mulheres e duas crianças no primeiro trimestre de 2026
Dados publicados esta quarta-feira no Portal da Violência Doméstica revelam que, entre janeiro e março, oito pessoas foram vítimas de "homicídio voluntário" neste contexto.
As vítimas foram seis mulheres e duas crianças, precisam os dados agora divulgados, com base em informações recolhidas pelas forças policiais.
Na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) foram acolhidas 1.383 pessoas, sendo 678 mulheres, 684 crianças e 21 homens.
Ainda durante este período, estavam em vigor 1.364 medidas de coação de afastamento (de agressores em relação às vítimas), 3.168 pessoas estavam integradas em programas para agressores e 1.607 na prisão pelo crime de violência doméstica.
Os dados oficiais agora publicados no Portal da Violência Doméstica baseiam-se em informação fornecida pela Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.
O número de ocorrências participadas às autoridades, GNR e PSP, ascenderam a 6.949 nos primeiros três meses do ano.
Na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) foram acolhidas 1.383 pessoas, sendo 678 mulheres, 684 crianças e 21 homens.
Ainda durante este período, estavam em vigor 1.364 medidas de coação de afastamento (de agressores em relação às vítimas), 3.168 pessoas estavam integradas em programas para agressores e 1.607 na prisão pelo crime de violência doméstica.
Os dados oficiais agora publicados no Portal da Violência Doméstica baseiam-se em informação fornecida pela Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.
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