Violência em contexto escolar aumentou 59% nos últimos seis anos

De acordo com o relatório , o maior número de vítimas apoiadas foi registado em 2022 (246).

“A relação entre vítima e pessoa agressora evidencia uma forte incidência entre pares, com destaque para colegas de escola ou de trabalho (39,4 por cento), seguindo-se outras tipologias relacionais e contextos associados à vida escolar”, lê-se no comunicado.No plano territorial, os distritos com maior número de casos registados foram Lisboa (289), Porto (170) e Faro (130), refletindo uma distribuição alargada do fenómeno.Os dados da APAV indicam ainda que 50,1 por cento das vítimas formalizaram o processo junto das entidades judiciais e/ou judiciárias, enquanto 40,4 por cento não o fizeram.A APAV disponibiliza apoio jurídico, psicológico e social, gratuito e confidencial, através da Linha de Apoio à Vítima 116.006 (gratuita, nos dias úteis, das 8h00 às 23h00) e da sua rede nacional de serviços de proximidade.