"Virão momentos mais difíceis que vão obrigar a ajustamentos", avisa Teixeira dos Santos

Ao analisar a previsão do Banco de Portugal (BdP), inscrita no boletim económico de março, Teixeira dos Santos afirma no programa da Antena 1, que "". No entanto avisa que "".António Alvarenga estima "". O professor da Nova SBE, na área da Estratégia e Cenários, acredita que "".", defende Óscar Afonso. O diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto antecipa que "".Para já os distribuidores de bens essenciais não aumentaram os preços devido à guerra no Irão. No entanto Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, alerta para o facto de "". E dá um exemplo: "".Perante isso, Natália Nunes, a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, defende ajudas para as famílias. "", refere.Não são só as famílias que vão sentir o impacto do conflito no Médio Oriente. O diretor-geral da Confederação Empresarial de Portugal avisa que "". Rafael Alves da Rocha pede por isso "". Mas, diz, "".Uma das,em Riba d'Ave, Famalicão. A fatura do gás já subiu, a matéria-prima escasseia e os preços também estão mais altos. A administração da fábrica apostou na prevenção logo que se começou a falar da guerra. Comprou vários carregamentos de matéria-prima,como foi perceber a reporter Ana Gonçalves.". No programaSena Santos lamenta: "".Opinião idêntica tem Viriato Soromenho Marques. O professor universitário refere que "".

António Coutinho, presidente da Associação Portuguesa da Energia defende que "todas a crises são uma oportunidade". E deixa um conselho: "a Europa tem de olhar para a energia como soberania, poder e risco. Como uma peça estratégica, muito para lá da questão tecnológica e de clima".





O programa Consulta Pública é moderado pelo jornalista Frederico Moreno.