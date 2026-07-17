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Vírus do Nilo em Espanha. Dois municípios da Andaluzia em estado de alerta
As autoridades espanholas decretaram o estado de alerta em dois municípios da Andaluzia, depois de terem sido detetados mosquitos portadores do vírus do Nilo.
O vírus transmite-se através da picada de mosquitos infetados na maioria dos casos, provoca sintomas ligeiros semelhantes aos da gripe mas em 20% chega a causar complicações neurológicas graves e potencialmente fatais.
Especialistas alertam que as alterações climáticas favorecem a expansão destas doenças transmitidas por mosquitos para regiões da Europa onde, até aqui, eram raras ou inexistentes.