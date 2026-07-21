Visita de Estado de Seguro a Cabo Verde é "muito boa para a parceria entre os dois países"

Carina, de 26 anos, é residente da cidade da Praia, na ilha de Santiago, que esta terça-feira acolhe a primeira Visita de Estado do mandato de António José Seguro como Presidente da República.





Em declarações à RTP Antena 1, esta cabo-verdiana "já tinha ouvido algumas coisas" sobre uma viagem do Presidente português àquele país, mas "não sabia que era já". E mostra-se satisfeita: "É importante, até porque temos muitos irmãos cabo-verdianos em Portugal", sublinha, acrescentando que esta é uma boa oportunidade para "fortalecer" a "parceria" entre os dois países, que "não é de hoje, tem muito tempo".

Inês Ameixa – RTP Antena 1

Nascida na ilha da Boa Vista, mas a viver na cidade da Praia, Carina espera que as relações entre os dois países "possam melhorar". E esse será certamente um dos objectivos da Visita de Estado que arranca esta terça-feira e se prolonga até quinta-feira. António José Seguro vai ter vários encontros institucionais, entre eles reuniões com o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, também com o primeiro-ministro, Francisco Carvalho, e ainda uma ida à Assembleia Nacional, o parlamento cabo-verdiano.Prevista está também uma rápida passagem pela ilha da Boa Vista, numa viagem de três dias que encerra com uma recepção à comunidade portuguesa em Cabo Verde, que conta com 20 mil cidadãos registados.Será uma Visita de Estado focada nas relações com a Lusofonia e na cooperação bilateral entre Portugal e Cabo Verde, em várias áreas como a educação, a língua portuguesa, a cultura, a saúde, a defesa ou a segurança marítima.