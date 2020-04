Visita pascal na Senhora da Hora em Matosinhos feita de "padre móvel"

Inspirando-se no "papamóvel" - veículo especialmente fabricado para a locomoção do Papa nas aparições públicas - o padre Amaro Gonçalo Ferreira, desta paróquia, no distrito do Porto, criou o conceito de "padre móvel" decidindo fazer a visita pascal no domingo, Dia de Páscoa, em cima de uma carrinha de caixa aberta e com colunas de som.

Além do condutor, essencial para conduzir o "padre móvel", irá apenas o sacerdote que, das 16:00 às 20:00, irá andar "sobre quatro rodas" a relembrar a crucificação, morte e ressurreição de Cristo, contou hoje à Lusa.

Apelando a que as pessoas fiquem em casa, vindo apenas ver a visita pascal às janelas ou varandas, o pároco explicou que vai levar a Cruz e dar a bênção aos que se identificarem.

"Irei dar a bênção às pessoas que vir às janelas e varandas, mas não vai haver qualquer contacto físico, nem sequer vamos parar", frisou.

O padre explicou que, em cada rua e durante 20 segundos, irá ouvir-se o som de campainhas, que anunciam a chegada da Cruz, e a mensagem: "Por favor, não desçam à rua. Se puderem, venham à janela ou saiam até à varanda. O pároco de Nossa Senhora da Hora quer deixar-vos uma mensagem e dar-vos uma bênção. No final podeis corresponder batendo palmas à Cruz gloriosa do Senhor Ressuscitado".

De seguida, acrescentou, ouvir-se-á o "Aleluia" de Handel e mensagens que começarão todas com "Cristo vive e quer-te vivo".

O sacerdote, que pede às pessoas para colocarem flores, cruzes e lençóis brancos nas entradas ou janelas, salientou que este "padre móvel" é a "expressão da Igreja" indo ao encontro das famílias em casa, das quais não pretende que saiam.

Antes de avançar com a ideia, o padre Amaro Gonçalo Ferreira pediu autorização às autoridades de saúde e à autarquia que concordaram e felicitaram a iniciativa, disse.

A visita ou compasso Pascal é uma tradição cristã portuguesa que consiste na visita casa a casa de uma paróquia do Crucifixo de Cristo no dia de Páscoa ou nas semanas seguintes para celebrar a sua ressurreição.

Em Portugal, segundo o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Dos infetados, 1.211 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 196 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.