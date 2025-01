Este fim de semana voltam a estar fechadas algumas urgências de Obstetrícia e Pediatria. Já este sábado vão ser seis e no domingo sete. O Hospital do Barreiro fecha Obstetrícia e Pediatria nos dois dias. As portas também vão estar fechadas na Pediatria do Hospital de Loures. O mesmo acontece no Hospital de Leiria e Setúbal, mas na especialidade de Obstetrícia.