"Governo tem estratégia de pura e simples mesquinhez", acusa coordenador do BE

tem um intuito provocatório. É pôr as pessoas a falar da necessidade de «mandar os malandros que não querem trabalhar, trabalhar nas matas»”. José Manuel Pureza entende que o modelo da PSU, tal como está desenhado, “”.

Em entrevista ao podcast da Antena 1,, José Manuel Pureza usa por diversas vezes as palavras «humilhação» e «mesquinhez» para se referir à governação de Luís Montenegro com a ajuda do Chega.Fala mesmo de “" e dá como exemplo disso a criação da Prestação Social Única (PSU) que prevê a participação dos beneficiários da PSU em atividades de solidariedade social até um limite de 15 horas semanais.José Manuel Pureza não compreende o porquê de sujeitar a trabalhos sociais pessoas que recebem a PSU e que muitas vezes se trata de grávidas em risco ou reformados por invalidez. “”, questiona.”, sugere o líder bloquista que acusa esta medida de ser”.

“PSD é a muleta do Chega”

José Manuel Pureza não é brando para com o primeiro-ministro nesta entrevista. “O Governo tem vindo a refinar a sua iniciativa política em aproximação à extrema-direita" acusa, para mais à frente atirar: “até agora poder-se-ia dizer que o Chega era a muleta do Governo ou do PSD, agora é o contrário. Agora é o PSD a ser a muleta do Chega”.

“está a ser completamente apoucado, desqualificado, por esta política que tem sempre como intuito desviar recursos para o setor privado”. Relembra que o Serviço Nacional de Saúde é, muitas vezes, apontado como a grande conquista do regime democrático português, mas”.

O coordenador do BE afirma mesmo que “”.A editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, pergunta: “”. José Manuel Pureza responde: “”.e dá como exemplo a Saúde. “”, refere.

Ministra do Trabalho quis “apoucar” decisão dos sindicatos, acusa Pureza

José Manuel Pureza acusa a Ministra do Trabalho de querer “apoucar” a decisão dos sindicatos em sede de negociação da reforma laboral.

o PS esteja do lado certo que é do lado da rejeição de uma estratégia de redução dos direitos de quem trabalha e da redução de rendimentos”. José Manuel Pureza diz apenas que espera que “”.

No podcast da rádio pública, Política com Assinatura, a Ministra Maria do Rosário Palma Ramalho disse que o Presidente da República “” em sede de Concertação Social sobre a revisão da legislação laboral.O coordenador do BE responde a essas declarações dizendo que “”.”, acusa.” daquilo que o Governo quis negociar, defende o líder bloquista.Refere por isso que a greve geral de dia 3 de junho "”.

“Não vale ficar em cima do muro”

José Manuel Pureza recusa chamar-lhe «uma frente de esquerda», mas admite que as diversas esquerdas andam a conversar entre si. “Diálogo com partidos políticos? Sim!”. O BE já reuniu com o PCP, e pediu reuniões ao PS e ao Livre, encontros que aguardam marcação.

mais do que reconhecer (se estamos ou não preparados) o meu compromisso é fazer com que essa preparação posso existir”. Indiretamente admite que a esquerda pode não estar ainda preparada para apresentar uma solução em caso de eleições antecipadas, mas “”.

”, mas o líder bloquista avisa: “”.A forma que esse diálogo possa vir a tomar, Pureza responde que “” e desabafa: “”.

Chega não é um partido sério, acusa Pureza

Nesta entrevista ao podcast da Antena 1, Política com Assinatura, José Manuel Pureza reconhece que muitos militantes do BE votaram extrema-direita porque “a extrema-direita teve essa capacidade de juntar grito à raiva. Mas não resolveu problema rigorosamente nenhum”.

Pureza até admite haver “” devido a salários baixos, desemprego, precariedade, entre outras questões sociais e económicas, mas acusa o partido de André Ventura de não apresentar soluções.”, acusa o coordenador do BE para quem “”.Sem comentar, José Manuel Pureza diz-se defensor de uma religião que cuida dos pobres, é solidária para com quem sofre e que tem “”.Podem frequentar a mesma missa diz, mas “”.E acrescenta: “”.”, garante, até porque, diz, “”.”, conclui.A entrevista a José Manuel Pureza, coordenador do BE, foi conduzida pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho.