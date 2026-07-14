"Não receamos eleições antecipadas, mas também não quero", diz André Ventura

Em entrevista ao podcast da Antena 1,, assume que “”.Na opinião do líder do Chega “” e recusa chantagens: “”.

Não revela para já o sentido de voto em relação ao Orçamento do Estado para 2027 porque “não o temos” e adianta que “temos que perceber também se os Orçamentos que o Governo tem trazido, que têm piorado a saúde, a educação, a justiça, são bons para o país ou não”.

Montenegro tem falta de empatia!

“O Governo tem dado péssimos sinais de governação. O Governo tem governado mal em tudo”, é desta forma que André Ventura antecipa aquilo que vai dizer no debate do Estado da Nação, marcado para o dia 16 de julho.

existe um antes e um depois na relação com o Governo”. André Ventura admite que após o chumbo da revisão da lei laboral “”.

E destaca que “”.

“PR já me desiludiu”, mas “vai ser um bom PR”

Se por um lado André Ventura revela que o Presidente da República já o desiludiu, por outro até elogia o desempenho de António José Seguro.

o Presidente António José Seguro se desligue das questões mais ideológicas e tome decisões com imparcialidade. Se for assim vai ser um bom Presidente da República”. André Ventura aproveita para pedir que “”.

O líder da oposição refere quesobre o decreto aprovado por PSD, Chega e CDS-PP e que proibia a exibição, colocação ou hasteamento em edifícios públicos de bandeiras de natureza ideológica, partidária ou associativa.”, diz.Não obstante isso, Ventura reconhece que Seguro “”, além de promover uma melhor articulação para a criação de pontes. “”, afirma.Ainda assim deixa um recado ao Chefe de Estado: “”.

"Os partidos têm medo" do MAI

“Atingiu-se um limite de decência”. É desta forma que André Ventura justifica o facto de ter sido alertado por membros do Governo e deputados próximos do ministro da Administração Interna (MAI) sobre as eventuais ameaças de Luís Neves durante o debate quinzenal de 27 de maio.

O que ficou foi uma atitude muito grave de intimidação, coação. Mostra uma atitude de impunidade e arrogância. Isto mostra uma atitude muito própria deste ministro que é a de condicionar, ameaçar”, acusa Ventura que conclui: “os partidos têm medo”. Isto é um padrão de comportamento, que é: «se me escrutinam eu vou atrás de vocês»”, acrescenta Ventura sobre Neves no podcast Política com Assinatura. ”, acusa Ventura que conclui: “”.”, acrescenta Ventura sobre Neves no podcast Política com Assinatura.

De acordo com o líder do Chega, Luís Neves ter-lhe-á dirigido ameaças quando intervinha sobre o SIRESP. Acusações que foram denunciadas, diz Ventura, porQuando questionado pela editora de política da Antena 1 se isso seria “”, André Ventura nega e diz que “”.

Pagamento de MAI a empreiteiro “levanta suspeitas severas”

André Ventura relembra que pagamentos em numerário acima dos 2999€ são ilegais por parte de membros do Governo quando se refere às notícias que dão conta de que o ministro da Administração Interna pagou obras em casa a uma empresa que trabalhou para a Polícia Judiciária, liderada por Luís Neves antes de entrar para o Governo.

é preciso dar explicações que se exigem aos outros”. O líder da oposição não pede a demissão do MAI, em vez disso “”.

”, questiona André Ventura.

Imprudentes? “O ministro da Educação e o Governo foram imprudentes”

André Ventura não tem dúvidas de que “o ministro da Educação e o Governo foram imprudentes” porque não tiveram em conta as falhas sinalizadas, há um ano, quando um projeto-piloto testou o modelo de correção digital dos exames nacionais e que foi, apesar disso, aplicado este ano letivo.

PS é um partido muito fraco, muito corroído por interesses que o manietam e de onde nunca consegue sair”, critica. “O”, critica.

O líder do Chega explica que ainda assim não pede a demissão de Fernando Alexandre porque “”.André Ventura mostra-se disponível para aprovar a criação de uma comissão de inquérito, proposta pelo Bloco de Esquerda e sobre a qual o Partido Socialista já veio dizer que “”. “”, revela.Ainda assim atira-se ao PS para dizer que o partido de José Luís Carneiro “”.

“Ah, vamos ter revisão constitucional!”

O tom de André Ventura não deixa dúvidas. Quando questionado no podcast Política com Assinatura, o líder do Chega afirma categoricamente: “ah, vamos ter revisão constitucional! Do que depender do Chega...”.

ainda não se chegou a um entendimento sobre o resultado final desse trabalho” e reforça a ideia de que “só o PSD e o Chega é que podem fazer isto e é importante que todos percebam isso”. Admite que “” e reforça a ideia de que “”.

Questionado pela jornalista Natália Carvalho sobre se “”, Ventura relembra que existe um entendimento “”.

“Não pensei na minha sucessão, mas acontecerá porque é da vida e é da política”

À pergunta da editora de política da Antena 1 “hoje em dia manda mais André Ventura ou os líderes das Distritais?”, André Ventura assegura que “não me preocupo em mandar. Não tenho nem desejo nem obsessão com o poder”.

Mas a jornalista retoma: “”. Responde Ventura: “”.Natália Carvalho insiste: “”. André Ventura ironiza: “”.E admite que “”.