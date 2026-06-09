Passos Coelho "está a ser injusto e desajustado", acusa Paulo Rangel

E é desajustado porque não corresponde à realidade. As reformas estão em curso, mas claro que um Governo minoritário não pode impor reformas se o Parlamento as travar”, refere. ”, refere.

Em entrevista ao podcast da Antena 1,, Paulo Rangel contraria o antigo primeiro-ministro: “”, afirma. “”, acrescenta.

Sobre postiço e prostituto: “estranho muito esse tipo de linguagem”

“Sinceramente estranho muito esse tipo de linguagem”, Paulo Rangel refere-se às declarações de Pedro Passos Coelho, proferidas ao lado do líder do Chega, André Ventura, e nas quais afirmou que “o que é autêntico e genuíno sempre se manifesta e de uma forma muito mais eficaz do que o que é postiço e então o postiço fica sem nada: fica sem integridade, fica como um prostituto sem carácter, sem reduto de pensamento, simplesmente vendido ao aplauso que o momento lhe possa fornecer".

é uma maneira de estar, é uma maneira de falar que nem corresponde aquele que é o traço de Pedro Passos Coelho” e conclui que não quer perder tempo com essa “passagem menos feliz” de Passos Coelho. Acrescenta que “” e conclui que não quer perder tempo com essa “” de Passos Coelho.

Rangel assegura que respeita Passos Coelho e que por isso “” e até acredita que “”.

“Revisão constitucional não é o alfa e o ómega da política portuguesa"

Segunda metade da legislatura “ou em 2027 ou a partir de 2027”, é para essa altura que Paulo Rangel volta a remeter a revisão constitucional.

O Governo, tal como fez em 2024 e em 2025, com certeza que estará disponível para fazer as negociações necessárias”, assegura. ”, assegura.

O ministro relembra que o Governo sempre disse que mudanças na Constituição não são para serem discutidas já, até porque “”.E questiona a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, “”. Responde Rangel: “”.”, defende Paulo Rangel.“V”, diz.Garante que “o”.E contraria o deputado do PCP, António Filipe, que escreveu um artigo intitulado “” e no qual defende a ideia de que “”.”, ironiza Rangel., o Ministro defendeu que é do interesse do país haver um Governo de legislatura. Para isso considera que deve “”.”, desafia.Exemplo disso, o Orçamento do Estado para 2027.Paulo Rangel reconhece que “”.

MNE teme uma crise humanitária alimentar por causa dos fertilizantes

A prevenção de conflitos e a segurança alimentar serão as prioridade e objetivo de Portugal como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para 2027 e 2028.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros assegura que Portugal pretende “”, mas reconhece, ao mesmo tempo, que “v”. Para Paulo Rangel a grande questão é “” mundial.Nesta entrevista adianta que a segurança alimentar será uma das “” no Conselho de Segurança.“P”, lamenta.de forma a ser alcançada a paz na Ucrânia.Entende que existe neste momento uma oportunidade de diálogo, aquilo a que chamou de “” para que os Estados-Membros estejam engajados na procura da paz naquela parte do Mundo.

Paulo Rangel entende que a Europa não deve ser intermediária no conflito, mas deve estar envolvida nesse diálogo e “encontrar soluções que sejam sustentáveis e trazer a paz à Ucrânia”.

Base das Lajes: Portugal pode dizer não aos EUA, “está previsto nos tratados”

“Um dia, historicamente, tudo poderá ser visto com uma distância e verificarão se as regras foram mesmo aplicadas e se houve ou não recusas em determinadas circunstâncias”. É desta forma que o Ministro dos Negócios Estrangeiros comenta a relação entre Portugal e os Estados Unidos da América (EUA) no que diz respeito à Base das Lajes

de acordo com as condições normais” e apenas para reabastecimento. À rádio pública reafirma ainda que a Base das Lajes foi utilizada pelos americanos “” e apenas para reabastecimento.

Garante que o país pode dizer não aos EUA, porque o acordo entre os dois países o permite, e que “”.Mantém a ideia de rever o protocolo entre Portugal e os EUA sobre a Base das Lajes, preferencialmente quando o conflito no Médio Oriente estiver resolvido. “”, defende.

Guiné-Bissau “é um membro imprescindível da CPLP"

“O nosso respeito pela Guiné-Bissau é enorme. É um membro imprescindível da CPLP. Queremos um diálogo positivo”, afirma Paulo Rangel ao comentar a situação da Guiné-Bissau que foi suspensa da e pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em dezembro do ano passado, por violação grave da ordem constitucional após o golpe de Estado ocorrido no país no fim de 2025.

Estou com alguma expectativa que nesta reunião se possa fazer algum progresso”, adianta. Paulo Rangel mostra-se expectante em relação à reunião ministerial, agendada para Dili, na Indonésia, para o dia 17 de julho e que assinala os 30 anos da CPLP. “”, adianta.

O ministro diz entender que essa suspensão possa ter criado, na Guiné-Bissau, “”, mas “”.

Rangel muito apreensivo com ataques do Irão

Em entrevista ao podcast da Antena 1, Política com Assinatura, o ministro dos Negócios Estrangeiros vê com “muita apreensão este desenvolvimento” referindo-se ao conflito entre Israel e o Líbano e a resposta do Irão aos ataques israelitas, o que levou a uma escalada do conflito no Médio Oriente.

O ministro deseja que o Líbano não seja um novo foco do conflito “”.” avisa Rangel que caracteriza este atual momento no Médio Oriente como “”.E reafirma que onão só pela capacidade nuclear como pela questão do Estreito de Ormuz., conduzida pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho.