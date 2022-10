5 de Outubro. Marcelo lembra que nada é eterno em democracia: nem presidentes, nem governos, nem oposições

"A democracia é por natureza a alternativa", lembrou o Presidente da República no seu discurso comemorativo da Instauração da República, neste 5 de Outubro comemorado em Lisboa, nos Paços do Concelho. Com o conceito de democracia em fundo, Marcelo Rebelo de Sousa apontou a necessidade de fazer desse conceito uma palavra viva e a resposta às insatisfações e "às exigências de mais e melhor" e uma arma contra as ditaduras.