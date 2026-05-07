Política
"A Europa tem de fazer por si". Seguro quer maior autonomia europeia na defesa
O Presidente da República esteve esta quinta-feira em Itália onde se reuniu, ao início da tarde, com o chefe de Estado italiano, Sergio Matarella.
"Não podemos ficar dependentes de países terceiros (...) para defender o nosso território", nomeadamente dos Estados Unidos, vincou.
No entanto, assinalou que a autonomia europeia "não significa que devemos cortar nenhuma aliança". As alianças devem ser reforçadas "numa lógica de cooperação entre aliados, não numa lógica de subjugação%u201D.
"A Europa tem de fazer por si", acrescentou, afirmando que a Europa deve dar "um passo em frente" e aumentar a cooperação entre países.
O chefe de Estado português falou ainda sobre a morte do paraquedista português esta quinta-feira, considerando que se trata de um momento "muito doloroso".
Seguro expressou solidariedade à família e indicou que está a acompanhar a situação do outro militar que ficou ferido na sequência de um acidente ocorrido esta semana, em Tancos.