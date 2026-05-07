"A Europa tem de fazer por si". Seguro quer maior autonomia europeia na defesa

Após a reunião com o presidente italiano, António José Seguro defendeu uma "refundação" da União Europeia e considerou que os 27 devem "ganhar autonomia estratégica na Defesa".



"Não podemos ficar dependentes de países terceiros (...) para defender o nosso território", nomeadamente dos Estados Unidos, vincou.



No entanto, assinalou que a autonomia europeia "não significa que devemos cortar nenhuma aliança". As alianças devem ser reforçadas "numa lógica de cooperação entre aliados, não numa lógica de subjugação%u201D.



"A Europa tem de fazer por si", acrescentou, afirmando que a Europa deve dar "um passo em frente" e aumentar a cooperação entre países.



O chefe de Estado português falou ainda sobre a morte do paraquedista português esta quinta-feira, considerando que se trata de um momento "muito doloroso".



Seguro expressou solidariedade à família e indicou que está a acompanhar a situação do outro militar que ficou ferido na sequência de um acidente ocorrido esta semana, em Tancos.

