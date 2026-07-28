Aguiar-Branco está a acompanhar caso do gabinete de André Ventura

"O presidente da Assembleia da República está a acompanhar o caso, em articulação com os serviços da Assembleia. A investigação foi entregue à Polícia Judiciária, a quem compete apurar os factos", disse à Lusa fonte oficial do gabinete de Aguiar-Branco.

Hoje de manhã, o presidente do Chega divulgou um vídeo nas redes sociais alegando que o seu gabinete na Assembleia da República teria sido invadido e remexido. A Polícia Judiciária confirmou à Lusa que estava a efetuar diligências no local, através da Unidade Nacional Contraterrorismo.

Posteriormente, em declarações aos jornalista na Assembleia da República o líder do Chega declarou que desapareceram no seu gabinete documentos relacionados com o primeiro-ministro e com a comissão de inquérito aos mandatos de Luís Neves como diretor da Polícia Judiciária que o partido pretende criar.

André Ventura disse que "alguém se introduziu" no seu gabinete, "vandalizando o próprio gabinete e levando algumas coisas".

O líder do Chega indicou que, além de pertences pessoais, "desapareceram dois tipos de documentos e também pens". Um dos lotes referente à "comissão de inquérito a Luís Neves" e o outro com "informação política relacionada com o gabinete do primeiro-ministro, e já tinha mais de um ano".

Ventura recusou que se tenha tratado de uma encenação e queixou-se de "um ato de intimidação e um ato de condicionamento" devido ao "que desapareceu e pela forma como foi feito".

O deputado fez também uma relação direta entre esta situação e o facto de na sexta-feira ter dito que tinha na sua posse "documentos relevantes" sobre o atual ministro da Administração Interna.