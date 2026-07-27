Aguiar-Branco indefere pedido da IL para ouvir Luís Neves em Comissão Permanente

O presidente da Assembleia da República indeferiu hoje, "por ausência de consenso", o requerimento da Iniciativa Liberal no sentido de ser convocada uma reunião da Comissão Permanente do Parlamento para ouvir o ministro da Administração Interna.

Na quinta-feira, a IL anunciou que iria pedir a presença do ministro da Administração Interna, Luís Neves, na Comissão Permanente da Assembleia da República, para prestar esclarecimentos sobre as polémicas relacionadas com os seus mandatos à frente da Polícia Judiciária (PJ).

No entanto, no seu despacho, ao qual a agência Lusa teve acesso, José Pedro Aguiar-Branco não deu seguimento a este requerimento da bancada liberal.

"Ponderadas a ausência de consenso na conferência de líderes - entendido este como uma manifestação favorável, expressa e inequívoca, à realização da reunião --, a prática parlamentar reiterada de fazer depender desse consenso a convocação extraordinária da Comissão Permanente para iniciativas desta natureza, bem como a natureza própria e o âmbito delimitado das competências deste órgão, indefere-se o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da IL", lê-se no despacho.