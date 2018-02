Alberto João Jardim deixa recados a Rui Rio

"Este país que diminui o desemprego, está a criar emprego à custa do aumento da precariedade do emprego", afirma ainda João Jardim.



E aconselha, "temos de aumentar o investimento, tanto o investimento público como o investimento privado".



João Jardim deixou ainda alguns recados ao presidente eleito. "Acabem de uma vez por todas com as teias burocráticas, Rui Rio vamos acabar com esta porcaria", exclamou.



Também a economia foi campo para o ex-presidente regional madeirense apontar caminhos. "Temos de ser atrativos em termos fiscais, as empresas têm de ficar sediadas em Portugal", afirmou, ao mesmo tempo que somava críticas ao atual executivo.



"Andamos a dar subsídios quem não quer trabalhar", afirmou, lembrando que "o Estado Social não é uma ONG, temos de caminhar para a verdadeira social democracia".



Por outro lado, "é preciso reorganizar praticamente todo o território nacional" e "temos de acabar com a subordinação à partidocracia de Lisboa", lançou.



"É altura de caminharmos rapidamente para o federalismo europeu", recomendou ainda.



Entre as críticas à atual solução governativa, João Jaridm foi ácido. "Por amor de deus não digam que a geringonça é de esquerda, é do mais reacionário", apelou. "Eles não querem convergir", denunciou, "vamos ter de continuar a lutar"



Uma luta que necessita de unidade. "Agora, mais do que nunca, vamos para a frente, porque unidos é que podemos ganhar", afirmou Alberto João Jardim.