Política
Alberto Martins e Maria do Carmo Fonseca entre os nomeados de Seguro para o Conselho de Estado
São cinco os nomes designados por António José Seguro: Alberto Martins, Isabel Capeloa Gil, Maria do Carmo Fonseca, Miguel Bastos Araújo e Nuno Severiano Teixeira.
Belém revelou esta quinta-feira os cinco nomes escolhidos pelo presidente da República para integrarem o Conselho de Estado, entre os quais Alberto Martins, antigo ministro e líder da bancada parlamentar socialista, a cientista Maria do Carmo Fonseca e Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica.Maria do Carmo Fonseca foi mandatária nacional da candidatura de Seguro à Presidência da República.
Miguel Bastos Araújo, geógrafo distinguido com o Prémio Pessoa, e o professor universitário e antigo ministro da Defesa e da Administração Interna Nuno Severiano Teixeira são os restantes nomes designados pelo chefe de Estado.
"A tomada de posse dos novos membros do Conselho de Estado será amanhã, 17 de abril, pelas 14h00, em cerimónia no Palácio de Belém", lê-se em nota divulgada no portal da Presidência da República.
Recorde-se que o Parlamento deverá eleger esta quinta-feira os seus representantes nos órgãos externos. Há duas listas para o Conselho de Estado: a do PS é encabeçada por Carlos César, presidente do partido; a outra, com as chancelas de PSD e Chega, tem como número um Leonor Beleza, antiga ministra e atual vice-presidente do PSD, seguindo-se André Ventura.A primeira reunião do Conselho de Estado do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém está agendada para sexta-feira, tendo como temas a segurança e a defesa.
Para além dos cinco conselheiros indicados pelo Parlamento e dos cinco nomeados pelo chefe de Estado, integram, por inerência, o órgão consultivo da Presidência o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, o presidente do Tribunal Constitucional, o provedor de Justiça, antigos presidentes da República e os presidentes dos governos regionais da Madeira e dos Açores.
Miguel Bastos Araújo, geógrafo distinguido com o Prémio Pessoa, e o professor universitário e antigo ministro da Defesa e da Administração Interna Nuno Severiano Teixeira são os restantes nomes designados pelo chefe de Estado.
"A tomada de posse dos novos membros do Conselho de Estado será amanhã, 17 de abril, pelas 14h00, em cerimónia no Palácio de Belém", lê-se em nota divulgada no portal da Presidência da República.
Recorde-se que o Parlamento deverá eleger esta quinta-feira os seus representantes nos órgãos externos. Há duas listas para o Conselho de Estado: a do PS é encabeçada por Carlos César, presidente do partido; a outra, com as chancelas de PSD e Chega, tem como número um Leonor Beleza, antiga ministra e atual vice-presidente do PSD, seguindo-se André Ventura.A primeira reunião do Conselho de Estado do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém está agendada para sexta-feira, tendo como temas a segurança e a defesa.
Para além dos cinco conselheiros indicados pelo Parlamento e dos cinco nomeados pelo chefe de Estado, integram, por inerência, o órgão consultivo da Presidência o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, o presidente do Tribunal Constitucional, o provedor de Justiça, antigos presidentes da República e os presidentes dos governos regionais da Madeira e dos Açores.