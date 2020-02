Alcançado acordo político entre os dois maiores grupos no Comité das Regiões

O presidente do Governo Regional dos Açores diz que é fundamental reforçar a vertente política e a voz deste comité.O Comité das Regiões foi criado em 1994 e funciona como a assembleia dos representantes regionais e locais dos 27 Estados-membros.





Com a saída do Reino Unido, Portugal assume agora a linha da frente da defesa da vertente atlântica da União. a que Vasco Cordeiro vai estar atento.



O Comité tem uma função consultiva: a Comissão Europeia, o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu devem ouvir o Comité das Regiões sobre matérias em que as autoridades regionais e locais têm uma palavra a dizer.