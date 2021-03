"Além Risco". Árvores vão ajudar a combater futuras ondas de calor

Hoje é dia de plantar uma árvore e a Vila do Alandroal, no Alentejo recebe as primeiras espécies destinadas a criar "ilhas de sombra" em meio urbano. Ao todo são 14 concelhos alentejanos que irão plantar 50 mil espécies para combater as ondas de calor.