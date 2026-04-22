Aliado de Trump sugere trocar Irão pela Itália no Mundial de futebol

Um dos aliados do presidente norte-americano na área dos negócios disse ter sugerido à FIFA (organismo que tutela o futebol mundial) que substituísse o Irão pela Itália no Mundial de Futebol que se joga este verão, noticiou esta quarta-feira o Financial Times.



"Confirmo que sugeri a Trump e ao (presidente da FIFA, Gianni) Infantino que “a Itália substitua o Irão no Mundial de Futebol. Sou italiano e seria um sonho ver a Azzurra num torneio nos EUA", declarou Paolo Zampolli em declarações registadas pelo FT.



A Itália voltou a falhar, pela terceira vez consecutiva e novamente de forma inesperada, o acesso ao Mundial, depois de já ter vencido a prova máxima por quatro vezes, causando estupefação no mundo do futebol.



E o que pode parecer uma brincadeira ganha outros contornos quando estamos a falar de um aliado de Trump, com um cargo na Administração, como lembra o FT. Segundo o jornal, Paolo Zampolli terá sugerido a troca do Irão pela Itália durante uma conversa com o presidente da FIFA, Gianni Infantino.



Zampolli argumentou que Itália gozaria de um estatuto especial com os quatro títulos máximos já conquistados: “Com quatro títulos há currículo suficiente para justificar a inclusão”.



O FT aponta que esta movimentação poderia constituir uma tentativa do presidente norte-americano de reconstruir as relações com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, depois de se terem envolvido em polémica a propósito dos ataques de Donald Trump ao papa Leão XIV.



O Irão classificou-se para o Mundial em março de 2025; já a Itália falhou o Mundial pela terceira vez seguida ao perder o Play-off Europeu numa eliminatória com a Bósnia e Herzegovina.