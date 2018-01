"Almada ainda tem muitos casos de barracas", diz autarca de Almada

Foto: CM-Almada - DR

A nova presidente, eleita em outubro passado, deparou-se com bairros de barracas, onde vivem pessoas com parcos recursos.



As contas da nova autarca apontam para a necessidade de realojar 2400 famílias. E é “uma das prioridades do novo executivo”, diz.



A autarca de Almada diz que em breve vai reunir com a secretária de Estado da Habitação.



