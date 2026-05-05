Política
Alteração de imagem na RTP. Conselhos de Redação da TV e Rádio contra mudança
Os conselhos de redação da Televisão e da Rádio da RTP foram ao Parlamento esta terça-feira alertar para a perda de identidade que representa a mudança de imagem efetuada pela empresa.
Sobre o projeto da Casa das Noticias previsto para agrupar no mesmo espaço televisão, rádio e digital da RTP os Jornalistas garantiram aos deputados que não se opõem às mudanças, mas exigem ser ouvidos sobre a estratégia editorial da empresa e alertam que não pode ser feita à custa da perda de autonomia das redações nem da identidade especifica da rádio e da televisão.
Nesta audição, o Chega anunciou que vai chamar ao Parlamento o Conselho de Administração da RTP e os diretores de informação da Televisão e da Rádio.