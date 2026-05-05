Alteração de imagem na RTP. Conselhos de Redação da TV e Rádio contra mudança

Perante os deputados, os jornalistas defenderam que é preciso manter distintas a televisão e a rádio e dizem que estas alterações, com a uniformização de todas as marcas da RTP, fragilizam a identidade de cada um dos meios.



Sobre o projeto da Casa das Noticias previsto para agrupar no mesmo espaço televisão, rádio e digital da RTP os Jornalistas garantiram aos deputados que não se opõem às mudanças, mas exigem ser ouvidos sobre a estratégia editorial da empresa e alertam que não pode ser feita à custa da perda de autonomia das redações nem da identidade especifica da rádio e da televisão.



Nesta audição, o Chega anunciou que vai chamar ao Parlamento o Conselho de Administração da RTP e os diretores de informação da Televisão e da Rádio.