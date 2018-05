Ana Gomes defende Ana Catarina Mendes a encabeçar lista às europeias

Lusa27 Mai, 2018, 12:25 | Política

Em declarações aos jornalistas no terceiro e último dia do 22.º Congresso do PS na Batalha, distrito de Leiria, Ana Gomes confirmou ter escrito ao líder do partido, António Costa, em fevereiro, comunicando que, após três mandatos em Estrasburgo, não pretendia voltar a ser candidata.

Ana Gomes defende que deve haver mais mulheres no Governo e em cargos públicos e disse já ter falado sobre o assunto com a secretária-geral adjunta.