Ana Gomes faz exposição à PGR a questionar legalidade do Chega

"Assinaturas falsificadas"

Ana Gomes sublinha ainda que “o jornalista Miguel Szymanski, no programa Mundo sem muros, emitido na RTP3, a 29 de Janeiro de 2021, disse estar a ser vítima de ameaças por elementos da direção daquele partido”.

“Solicito a V. Exa. que instrua o MP a desencadear um processo de reapreciação da legalidade do Partido Chega pelo Tribunal Constitucional e de consideração da eventual extinção judicial desse Partido.”, ”, lê-se na exposição enviada por Ana Gomes à PGR Ana Gomes coloca-se à disposição da procuradora-geral da República para mais esclarecimentos. E esclarece que apresenta o pedido “como cidadã que concorreu às recentes eleições presidenciais e que, nessa qualidade, foi reiteradamente insultada e ameaçada pelo líder e outros dirigentes e militantes do partido Chega, incluindo com a ominosa instigação pública de quee a profusão de ameaças e ofensas registadas na (...)na rede Twitter"., acrescenta.Segundo Ana Gomes,”.A candidata derrotada à Presidência da República recorda que o Ministério Público “fiscaliza os atos de inscrição dos partidos políticos no registo do Tribunal Constitucional, a legalidade dos seus estatutos, quando aprovados ou após cada modificação, bem como a conformidade constitucional das denominações, símbolos e siglas (artigos 46.º/4, 51.º, 223.º/2/e), Constituição; 103.º/1, LTC; 6.º/3, 12.º, 14.º, 16.º/3, LO2/2003, 22.08”.Ana Gomes afirma que apesar de ter sido declarado legal pelo Tribunal Constitucional, o partido Chega apresentou “mais de 2500 assinaturas falsificadas, o que constitui crime”.“Há notícia pública de que o Tribunal Constitucional não valorou como politicamente relevante a falsificação e aceitou a substituição das assinaturas falsificadas por outras consideradas como regulares. Há notícia pública de que o MP abriu inquérito face aos indícios de crime de assinaturas falsificadas”, acrescenta a ex-diplomata na sua página na internet.Apesar de o Ministério Público ter aberto um inquérito às assinaturas falsificadas desde abril de 2019, “ano e meio depois, nada se sabe sobre o que foi apurado e que seguimento teve o inquérito”., sublinha a exposição.Ana Gomes frisa que o programa político do Chega inclui medidas e objetivos "grotescamente contraditórios com os Estatutos analisados pelo Tribunal Constitucional e ostensivamente atentatórios do espírito e letra da Constituição da República Portuguesa - que o Partido afirma querer substituir para lançar as bases de uma IV República. (Seja lá o que isso for, podendo até configurar crime de "Atentado contra a Constituição da República")".A ex-eurodeputada socialista acusa ainda o partido de André Ventura de“O líder do Chega defendeu publicamente a pena de morte, admitiu a pena de amputação de mãos e a necessidade de uma ditadura de "pessoas de bem” e “os dirigentes do Partido fazem proselitismo sobre a prisão perpétua e a castração química”.