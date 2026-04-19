Ana Mendes Godinho e Luísa Salgueiro entre as novidades do Secretariado Nacional do PS

A lista ao Secretariado Nacional proposta pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, e que será votada durante a manhã na reunião da Comissão Nacional do PS, mantém muitos dos membros atuais, mas tem novidades como a entrada de Ana Mendes Godinho e Luísa Salgueiro, assim como os ex-deputados Luís Soares e Sérgio Ávila e a ex-secretária de Estado Fátima Fonseca.

De saída estão os eurodeputados Ana Catarina Mendes e Francisco Assis, assim como Pedro Costa ou Sérgio Sousa Pinto.