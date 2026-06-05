Ana Mendes Godinho lança críticas ao pacote laboral

A socialista diz que, nem com maquilhagem, é possível passar uma imagem positiva do pacote que vai a discussão, no Parlamento, no dia 18 de junho.A antiga ministra também avisa os deputados que vão votar esta lei, de que a posição que assumirem vai ficar para a história.Declarações de Ana Mendes Godinho, antiga ministra do Trabalho do PS, há pouco no ISCTE, em Lisboa, durante a apresentação de um livro sobre as reformas laborais implementadas em Portugal e em Espanha.Também no ISCTE está a ministra espanhola do Trabalho, Yolanda Díaz, aplaudiu a mobilização dos trabalhadores para a greve geral da passada quarta-feira e sublinhou que a intenção do Governo português é de tornar as relações laborais mais precárias e enfraquecer os sindicatos.As críticas da vice-presidente do Governo espanhol, de passagem por Lisboa, a pronunciar-se sobre as propostas de alteração à lei do trabalho, que o Governo pretende aprovar no Parlamento.Propostas que não tiveram o acordo da UGT e que levaram a CGTP a convocar uma greve geral, que decorreu na última quarta-feira.