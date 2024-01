André Ventura aponta critério do Chega sobre casos de corrupção

Numa intervenção de cerca de meia hora, a meio da apresentação das linhas gerais do programa do Chega, André Ventura prometeu que, se for Governo, o partido irá apreender os bens "de quem andou a desviar dinheiro" e dar condições à investigação criminal para prosseguir "sem medo dos políticos".

"Não tenham dúvidas: temos de ir aonde dói mais aos 'Albuquerques', aos 'Salgados', aos 'Sócrates', aos 'Pinhos' desta vida: hão de deixar todo o património e até a roupa que têm no corpo ao Estado português", afirmou.





A reportagem é da jornalista da Antena 1 Madalena Salema.