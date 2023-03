André Ventura diz que o Chega será o partido mais votado nas legislativas

Durante o 13º Conselho Nacional do partido, que decorreu este sábado em Cantanhede, André Ventura considerou que o Presidente da República se enganou sobre o facto de não haver ainda uma maioria partidária de direita no país.



O líder do Chega está convicto que a Iniciativa Liberal não será necessária para formar um Governo alternativo ao PS e pediu aos conselheiros para não se preocuparem com as dúvidas do PSD em relação ao partido, porque vai ser o Chega a ter mais votos nas legislativas.